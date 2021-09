Lavoro: inaugurato a Verona il Training center Just academy per la formazione femminile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fondazione Pangea – afferma Simona Lanzoni, vicepresidente Pangea - da molto tempo è vicina alle donne afghane; dal 2008 ha iniziato a lavorare anche con le donne in Italia. Siamo molto contenti che fondazione Just abbia pensato a noi, collaborando con lo stesso slogan: 'Mai più sole', mai più sole le donne in Afghanistan ma anche in Italia. Questo è un bellissimo messaggio, non solo da parte nostra ma anche della Fondazione Just". Tra i momenti più coinvolgenti dell'evento, anche la straordinaria testimonianza della giornalista e attivista afghana Rahel Saya, costretta a fuggire dalla sua terra dopo la caduta della città di Kabul in mano ai talebani: "Il mondo ha bisogno del sorriso delle donne. Non si devono fare differenze tra uomini e donne in ambito lavorativo – afferma Rahel - anche le donne possono lavorare al fianco degli uomini e tutte le società devono assicurare la libertà alle donne di lavorare come gli uomini, di garantire l'autonomia. Prima, da noi in Afghanistan, c'era il regime dei talebani, che ha distrutto tutte le conquiste precedenti. Poi con il crollo del loro regime abbiamo assistito ad alcune conquiste anche sul piano lavorativo. Con il recente ritorno dei talebani abbiamo perso tutto di nuovo". (Com)