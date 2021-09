© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se chiamerò Giuseppe Conte qualora arrivassi al ballottaggio? Ma certo. Con Conte abbiamo passato insieme momenti importantissimi, duri ma appassionanti. E abbiamo ottenuto risultati importanti per il Paese". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, a margine del Festival delle città "Autonomie locali per l'Italia" (Rer)