Libia: presidente parlamento Saleh ad "Al Arabiya", elezioni unico modo per superare la crisi

- L'unico modo per uscire dalla crisi in Libia è attraverso le elezioni, ma l'Alto Consiglio di Stato "non vuole che si svolgano le elezioni". Lo ha detto in un'intervista televisiva all'emittente "Al Arabiya" il presidente della Camera dei rappresentanti di Torbuk, Aguila Saleh, precisando che non ha ancora deciso se candidarsi alle presidenziali. Saleh ha confermato che "la Camera dei rappresentanti libica insiste per tenere elezioni presidenziali e parlamentari". Al contrario, secondo Saleh, "coloro che vivono nel caos in Libia non vogliono le elezioni", aggiungendo che "tutti all'interno delle autorità libiche ora rifiutano le elezioni per paura dei loro interessi". Nel corso dell'intervista, Saleh ha rimarcato che il Governo di unità nazionale (Gun) è responsabile dello svolgimento delle elezioni, previste il 24 dicembre, invocando "la supervisione araba, regionale e internazionale delle elezioni in Libia". Per quanto riguarda l'ipotesi della sua candidatura alle elezioni presidenziali, Saleh ha detto che non ha ancora deciso se si presenterà. “Non ho ancora deciso di candidarmi alle elezioni in Libia. Annuncerò la mia posizione sulla candidatura quando la Commissione elettorale aprirà le iscrizioni", ha affermato. (Res)