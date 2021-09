Expo 2030: Gualtieri, ricevuto nota Draghi, progetto a partire da lavoro già fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Expo 2030 "ho ricevuto la lettera del premier Draghi e lo ringrazio. Sono molto fiducioso che Roma possa vincere questa sfida e avere un'altra grande occasione di rilancio. Comincerò innanzitutto dal lavoro che è stato fatto per presentare un progetto di qualità che sia una opportunità per Roma, per rigenerare parte del territorio e valorizzare risorse in termini di ricerca, innovazione e creatività". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, a margine del Festival delle città "Autonomie locali per l'Italia". (Com)