Ue-Cina: Borrell con Yi, focus su relazioni, questioni regionali e internazionali, diritti

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza Josep Borrell e il consigliere di Stato cinese e ministro degli Esteri Wang Yi hanno tenuto l'11mo dialogo strategico Ue-Cina in videoconferenza oggi e hanno discusso delle relazioni Ue-Cina, delle questioni internazionali e regionali, tra cui l'Afghanistan, il Myanmar e l'Indo-pacifico. Hanno anche toccato le sfide globali come il cambiamento climatico e la lotta contro la pandemia. Lo ha reso noto il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). Esaminando gli sviluppi nelle relazioni bilaterali Ue-Cina, l'Alto rappresentante ha riaffermato la validità dell'approccio multiforme dell'Ue nei confronti della Cina, in tutte le sue dimensioni. Borrell ha osservato che, sebbene persistano ancora disaccordi, l'Ue e la Cina devono continuare a impegnarsi intensamente in una serie di settori importanti. "L'Alto rappresentante ha accolto con favore il secondo dialogo ad alto livello Ue-Cina sull'ambiente e il clima tenutosi il 27 settembre, che ha testimoniato l'importanza delle crescenti ambizioni climatiche delle principali economie che contribuiscono in modo cruciale al successo della Cop26. Ha accolto con favore la decisione della Cina di cessare il finanziamento esterno dell'energia a carbone", ha spiegato il Seae in una nota. (segue) (Beb)