Ue-Cina: Borrell con Yi, focus su relazioni, questioni regionali e internazionali, diritti (2)

- Borrell e Yi hanno anche scambiato informazioni sull'importanza della fornitura di vaccini nei paesi in via di sviluppo, con l'Alto rappresentante che ha sottolineato il contributo sostanziale dell'Ue al Covax. Borrell ha sottolineato la necessità di impegnarsi sulle questioni relative ai diritti umani e di riprendere il dialogo Ue-Cina sui diritti umani, quale componente chiave di una relazione matura. Ha espresso la speranza che il prossimo incontro possa aver luogo entro la fine dell'anno. Questo sarà fondamentale per affrontare i disaccordi tra l'Ue e la Cina. In questo contesto, hanno anche discusso della situazione nello Xinjiang ea Hong Kong. (segue) (Beb)