Ue-Cina: Borrell con Yi, focus su relazioni, questioni regionali e internazionali, diritti (3)

- Parlando di Taiwan, l'Alto rappresentante ha sottolineato che l'Ue ha sempre applicato e continuerà ad applicare coerentemente la sua politica "One China". Allo stesso tempo, l'Ue e i suoi Stati membri hanno interesse a sviluppare la cooperazione con Taiwan, un partner economico simile e importante nella regione, senza alcun riconoscimento della statualità.Il dialogo strategico ha anche toccato la strategia indopacifica dell'Ue, con l'Alto rappresentante che ha evidenziato la sua natura inclusiva e l'approccio cooperativo. Sull'accordo di difesa recentemente annunciato tra Australia, Stati Uniti e Regno Unito (Aukus), l'Alto rappresentante ha accolto con favore la dichiarazione congiunta dei presidenti di Usa e Francia, Joe Biden ed Emmanuel Macron. Ha anche fatto riferimento ai suoi fruttuosi scambi a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, incluso con il suo omologo statunitense, il segretario di Stato Antony Blinken. L'Alto rappresentante e il Consigliere di Stato hanno avuto l'opportunità di scambiare opinioni su altre questioni internazionali e regionali. Per quanto riguarda il Myanmar, hanno notato che Bruxelles e Pechino condividono interessi e preoccupazioni per il Paese e per la stabilità regionale. Sull'Afghanistan, l'Alto rappresentante ha fatto riferimento alla necessità di un forte coordinamento tra i partner internazionali sugli aspetti politici e umanitari e di un'attenta valutazione del futuro impegno per il bene del popolo afghano. (Beb)