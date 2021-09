© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene alla celebrazione dei “130 della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano - La nostra storia è il futuro”.corso di Porta Vittoria, 43 (ore 11)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene all'inaugurazione dei locali per il ciclismo e del nuovo sistema di illuminazione a led del Velodromo Vigorelli.Velodromo Maspes-Vigorelli, via Arona, 19 (ore 20:15)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana partecipa all'incontro “Pnrr e le imprese culturali e creative nel settore musicale”. All'appuntamento sono presenti il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, e il direttore generale di “Creatività Contemporanea” Onofrio Cutaia, che si confronteranno con i rappresentanti dell'industria musicale e con gli stakeholder del settore.Palazzo Litta, Corso Magenta, 24 (ore 10)L'assessore all'ambiente e clima della Regione Lombardiam Raffaele Cattaneo partecipa alla cerimonia di piantumazione di 20 alberi da parte di alcuni giovani rappresentanti dei cinque continenti che partecipano alla “Youth4Climate: Driving Ambition - Pre COP26”.area presso fiume Lambro, via Angelo Rizzoli, 70 (ore 16:30)VARIENell'ambito di Youth4climate incontro con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, con la negoziatrice capo per il clima Federica Fricano, e il suo omologo inglese, Archie YoungMiCo congressi via Gattamelata, 13 (ingresso ore 8)Italian Energy Summit del Sole24Ore, con il ministro alla transizione ecologica, Roberto Cingolani, il presidente di Confindustria Energia, Giuseppe Ricci, Ricci, il Ceo di Eni Claudio Descalzi, il Ceo di Snam Marco Alverà, il Ceo di Terna Stefano Donnarumma, il Ceo di Prysmian Group Valerio Battista, il Ceo di A2A, Renato Mazzoncini, e il Ceo di Edison, Nicola Monti.Diretta streaming (ore 9)Cerimonia d'inaugurazione del Portale Trionfale dell'Arena Civica Gianni Brera in occasione della fine dei lavori di restauro.Arena civica (ore 10)Evento di Forza Italia per parlare di politiche di genere. Oltre alle candidate in Comune e nei Municipi ci saranno anche la commissaria cittadina, Cristina Rossello e l’assessore regionale Melania Rizzoli.Grand Hotel et de Milan, Sala Puccini, in via Manzoni, 29 (ore 11)Conferenza stampa di presentazione di HostMilano e Tuttofood. Intervengono: Luigi Di Maio; ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale Fiera Milano; Giovanni Andrea Toselli, Presidente e amministratore Delegato PwC ItaliaTorre PwC Piazza Tre Torri, 2 (ore 12:15)Il Vice Ministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, con delega alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Alessandro Morelli fa il punto sugli interventi connessi ai Giochi invernali.Sede del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, piazzale Rodolfo Morandi 1 (ore 12:30)Nell'ambito della PreCOP 26 incontro "The H2 Road to Net Zero", sul ruolo dell'idrogeno nella transizione energetica e alla lotta al cambiamento climatico, con il ministro alla transizione ecologica, Roberto Cingolani e l'Ad di Snam Marco Alverà.diretta streaming (ore 14)Il leader della Lega Matteo Salvini e il Commissario Provinciale di Milano della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini incontrano i cittadini in due momenti diversi durante la giornata.Piazzale Selinunte, 2 (ore 10:30); via Giovanni Ambrogio de Predis, 3 (ore 14).Punto stampa del candidato sindaco di Milano per il centro destra, Luca Bernardo,via Isernia, di fronte all'ex Mercato Comunale (ore 14:30)Nell'ambito di Alll4Climate, Cambiamento climatico: il futuro è green?! L’esperienza del progetto Life Esc360 per nuove opportunità di crescitaMuseo di Storia Naturale, corso Venezia, 55 (ore 14:30)Conferenza stampa del Segretario federale della Lega, Matteo Salvini, a supporto della candidatura a Sindaco di Matteo Bianchi.piazza XX Settembre, Varese (ore 15:15)Confronto tra i candidati sindaco organizzato da RepubblicaTeatro Franco Parenti, via Pier Lombardo, 14 (ore 19)Dibattito, promosso dalla Cgil Nazionale “Clima, ambiente e lavoro. La parola al lavoro di oggi e di domani” . Dopo gli interventi delle categorie, dei territori e degli studenti, prende la parola per le conclusioni il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.Camera del Lavoro, corso di Porta Vittoria, 43 (ore 17)Presentazione di "Insideaut", il progetto che ha l'obiettivo di supportare l'inclusione socio-economica dei migranti usciti dal circuito dell'accoglienzaRob de Matt, in via Enrico Annibale Butti, 18 (ore 17-19)Incontro Milano alla prova della partecipazione con Lorenzo Lipparini, Cristina Tajani, assessore a Politiche del lavoro; Paola Bonini (Sai che puoi); Federica Verona ed Elena Taverna.Ostello Bello Grande, via Lepetit 33 (ore 19)(Rem)