Libia-Italia: premier Dabaiba riceve Ad Eni Descalzi, focus su prospettive nel settore energetico

- Il presidente del Consiglio dei ministri del Governo di unità nazionale (Gun) libico, Abdelhamid Dabaiba, ha ricevuto oggi a Tripoli l'Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, con cui ha discusso delle modalità per rafforzare le attività in Libia, nell'ambito dell'attuazione del piano per sviluppare il Paese. Lo riferisce una nota dell'esecutivo di Tripoli. Le parti hanno discusso le prospettive di espansione delle attività in Libia nei settori del petrolio, del gas e delle energie rinnovabili, nel quadro della visione del governo volta a risanare il settore. Dabaiba ha sottolineato l'importanza di creare opportunità di lavoro per i libica nel quadro di progetti congiunti. (Lit)