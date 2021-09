© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Molti mi associano al premier del lockdown ma io sono anche il premier che l’anno scorso in autunno, con la colorazione delle Regioni, ha evitato un nuovo lockdown. E oggi sono anche l'ex premier delle ripartenze: se siamo seduti in cinema e teatri forse possiamo andare al 100 per cento”. Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di “Di martedì” su La7. (Rin)