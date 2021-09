Milano: aggredito volontario del Pd da parte di un esponente dell'estrema destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina un volontario del Partito Democratico è stato minacciato e aggredito da Roberto Jonghi Lavarini, esponente dell'estrema destra milanese conosciuto con lo pseudonimo "il barone nero", già condannato per apologia di fascismo. Alla vittima, aggredita per aver accartocciato un volantino del candidato di Fratelli d'Italia Mattia Ferrarese, che accompagnava Jonghi Lavarini, sono stati dati dieci giorni di prognosi. Lavarini avrebbe minacciato il volontario con frasi "ti vengo a cercare", per poi afferrarlo e strattonarlo in maniera violenta. "Quanto accaduto è sconcertante e grave. Innanzitutto ci tengo ad esprimere la solidarietà di tutto il Partito Democratico a questo ragazzo, a cui va anche un nostro sincero abbraccio. Non è tollerabile essere minacciati e aggrediti per strada per motivi politici, e ancor di più è inaccettabile che ci siano candidati che non provano imbarazzo ad accompagnarsi a persone che si dichiarano nostalgiche del ventennio. Questi metodi non appartengono alla civile e normale dialettica democratica: noi non ci lasciamo intimidire e andiamo avanti a fare politica a testa alta e alla luce del sole", ha commentato la segretaria metropolitana del Pd Milano Silvia Roggiani.(Com)