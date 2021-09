Governo: Conte, ci sono numeri ampi, ma Lega assuma posizione chiara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri del governo sono ampi, posizioni così ondivaghe e altalenanti fanno male all'azione di governo e quindi fanno male al Paese e vanno contro gli interessi dei cittadini. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, durante un punto stampa a Milano per sostenere la campagna elettorale della candidata sindaco Layla Pavone rispondendo alla domanda se il governo sia a rischio rottura. "Spero che la Lega possa trovare una sintesi e una posizione chiara e che soprattutto non faccia male al Paese" ha aggiunto Conte. Alla domanda se la leadership di Matteo Salvini all'interno della Lega possa essere a rischio, l'ex presidente del Consiglio ha replicato che "non mi permetto di giudicare le situazioni interne ai singoli partiti, quello che auspico al di fuori di qualsiasi strumentalizzazione politica e polemica e che la Lega, visto che sostiene il governo, possa dare il contributo sui vari passaggi politici e le decisioni da prendere nell'interesse del Paese in modo univoco, a partire dall'uso del green pass e del completamento della campagna vaccinale". "Ho sentito parlare dalla Lega e da Salvini di 'free pass' formule molto equivoche, bisogna lavorare tutti insieme e dare messaggi chiari ai cittadini" ha concluso. (Rem)