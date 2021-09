Afghanistan: Pontecorvo (Nato), quanto accaduto avvenimento di grande portata che avrà conseguenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto avvenuto in Afghanistan “è un avvenimento di grande portata” con grandi conseguenze “che noi non percepiamo attualmente ma che sentiremo”, tra tutte lo spostamento di equilibrio nel mondo islamico. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante civile della Nato per l’Afghanistan, ambasciatore Stefano Pontecorvo, intervenendo oggi alla tavola rotonda “Sì bella e perduta”, il dibattito allargato sulla situazione geopolitica e geoculturale dell’Afghanistan organizzato dalla Società Dante Alighieri. “La sconfitta in Afghanistan noi la vediamo come sconfitta militare o politica, ma i talebani e i loro sostenitori la vedono come una sconfitta di un sistema di valori”, ha osservato l’ambasciatore. In merito, Pontecorvo ha sottolineato di essere rimasto colpito da un racconto fatto dal premier libico Abdulhamid Dabaiba al Forum Ambrosetti di Cernobbio che si è detto “preoccupato perché i fondamentalisti in Libia, a causa dell’Afghanistan, stavano rialzando la testa”. Nel suo intervento, l’Alto rappresentante civile della Nato ha sottolineato che l’Afghanistan “chiude un’epoca di guerra al terrorismo” con una politica estera statunitense “che non è più vista solo attraverso il prisma di una lotta al terrore, ma nella sua globalità”.(Res)