Italia-Corea del Sud: Di Stefano presiede primo incontro strategici industria, energia e commercio

- Si è tenuta questa mattina alla Farnesina la prima sessione degli Incontri Strategici in materia di Industria, Energia e Commercio con la Corea del Sud. L’incontro, si legge in una nota del ministero degli Esteri, è stato co-presieduto, per parte italiana, dal sottosegretario Manlio Di Stefano e dal vice ministro del Commercio, Industria ed Energia sudcoreano, Park Jin-Kyu. L’incontro ha consentito di fare il punto sulle collaborazioni bilaterali esistenti e le importanti prospettive di collaborazione industriale nei settori delle tecnologie avanzate e della robotica, e in ambito sanitario, biotecnologie, e tessile; nel campo del gas naturale, dell’idrogeno e delle rinnovabili; nella facilitazione del commercio e degli investimenti. All’orizzonte si è aperto alla possibilità di nuovi accordi intergovernativi, specie nel campo della ricerca e sviluppo, nonché la possibilità di eventi B2B e B2G nei settori menzionati. (segue) (Com)