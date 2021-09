Italia-Corea del Sud: Di Stefano presiede primo incontro strategici industria, energia e commercio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Particolare rilievo è stato dato al tema della decarbonizzazione e delle energie rinnovabili. "Italia e Corea condividono gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e quello della neutralità climatica entro il 2050. Il 2021 rappresenta un anno chiave, in cui le nostre scelte e azioni collettive determineranno cosa accadrà nel prossimo decennio sul piano dell’energia e del clima. Dopo il successo della Ministeriale G20 su Energia e Clima che si è svolta a Napoli, dobbiamo continuare a lavorare insieme nell’ambito del Summit G20 e della COP26. Con il Korean Green New Deal, anche Seoul investirà moltissimo nelle energie rinnovabili. L’Italia, con le sue imprese e tecnologie all’avanguardia, è pronta a sostenere tale fondamentale trasformazione del sistema economico coreano verso modelli meno impattanti”, ha concluso il sottosegretario. (Com)