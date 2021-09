Ue-Kirghizistan: Borrell con ministro Esteri, focus su partenariato e forum economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha incontrato oggi a Bruxelles il ministro degli Affari esteri della Repubblica del Kirghizistan, Ruslan Kazakbaevin, e l'incontro è stato un'opportunità per discutere le relazioni Ue-Kirghizistan e le questioni urgenti nella regione dell'Asia centrale. Lo ha reso noto il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). Borrell e il ministro hanno discusso delle prossime "pietre miliari nelle relazioni Ue-Kirghizistan, compresa la conclusione di un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato (Epca) e la preparazione del primo forum economico Ue-Asia centrale", che si terrà a Bishkek il 5 novembre. L'Alto rappresentante ha confermato l'impegno dell'Ue a sostenere il Kirghizistan nella lotta contro la pandemia di Covid 19 e ha ricordato la recente consegna di un primo lotto di vaccini nell'ambito dell'impianto Covax e un pacchetto di sostegno del valore di 43,8 milioni di euro. Sugli sviluppi politici interni del Kirghizistan, l'Alto rappresentante ha invitato le autorità kirghise a mantenere e proteggere un ambiente mediatico aperto quale importante fattore abilitante per elezioni parlamentari libere, competitive e trasparenti, previste per il 28 novembre. Su temi regionali, entrambe le parti hanno discusso degli sviluppi in Afghanistan e delle conseguenze per la sicurezza e la stabilità nella regione dell'Asia centrale. Anche l'Alto rappresentante ha sollevato la situazione alla frontiera con il Tagikistan. Ha invitato la sua controparte kirghisa a ridurre ulteriormente la situazione alla frontiera e ha ribadito l'offerta dell'Ue di affrontare le cause profonde del conflitto bilaterale e di promuovere misure di rafforzamento della fiducia. (Beb)