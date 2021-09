Ue: Amendola, agire insieme per clima e sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre agire insieme con ambizione e pragmatismo per non mancare uno dei più importanti appuntamenti con la storia, per noi e per le prossime generazioni. Lo ha dichiarato il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola, accompagnato dal rappresentante permanente presso l'Unione europea, l'ambasciatore Pietro Benassi, alla vigilia del Consiglio Competitività di domani a Bruxelles. "Orgoglioso del lavoro fatto in vista del Consiglio Competitività di domani sul pacchetto di misure 'Fit for 55', di cui ho discusso nella cabina di regia con i membri italiani del Parlamento europeo. Ridurre le emissioni di gas serra del 55 per cento entro il 2030 è un impegno condiviso. Siamo tutti consapevoli che occorre agire insieme con ambizione e pragmatismo per non mancare uno dei più importanti appuntamenti con la storia, per noi e per le prossime generazioni", ha affermato. "Ne ho parlato anche alla cerimonia della prima edizione di Sme EnterPrize, l'evento organizzato da Generali per premiare le migliori Pmi europee sostenibili che rivestono un ruolo di primo piano nel rilancio dell'economia dopo la pandemia, in linea con le priorità europee della doppia transizione verde e digitale", ha spiegato Amendola. "Ho infine incontrato i direttori generali italiani e il personale apicale delle istituzioni europee per discutere delle priorità dell'agenda europea e delle sfide che ci aspettano da qui in avanti, dal clima alla salute fino alle reti di comunicazione", ha concluso. (Beb)