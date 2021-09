Pa: Cdp, Leonardo, Sogei e Tim presentano proposta per creazione polo strategico nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti (attraverso la controllata Cdp Equity), Leonardo, Sogei e Tim hanno presentato congiuntamente, in qualità di soggetto promotore, al ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale (Mitd) una Proposta di partenariato pubblico-privato per la creazione del Polo strategico nazionale (Psn), un’infrastruttura per la gestione in cloud di dati e applicazioni della Pubblica amministrazione (Pa), che si inserisce nell’ambito del piano complessivo di accelerazione della trasformazione digitale a garanzia della sicurezza e del controllo nazionale dei dati. E' quanto si legge in una nota di Cassa depositi e prestiti. L’iniziativa prevede, in caso di aggiudicazione al soggetto promotore e a seguito di una gara indetta dalla Pubblica amministrazione, la costituzione di una NewCo con una quota del 20 per cento detenuta da Cdp, del 25 per cento da Leonardo, del 10 per cento da Sogei e del 45 per cento da Tim. L’obiettivo - continua la nota - è fornire servizi innovativi a cittadini e imprese, in linea con quanto previsto dal Pnrr e dai recenti interventi normativi in materia di infrastrutture digitali. Il progetto consiste nell’erogazione di soluzioni e servizi cloud a sostegno della Pa nell’ottica di assicurare il maggior livello possibile di efficienza, sicurezza e affidabilità dei dati. La presentazione della proposta da parte del soggetto promotore, ove ritenuta di interesse, consentirà alla Pa di avviare una gara pubblica in tempi brevi. In particolare, la Pubblica amministrazione dovrà vagliare la proposta entro tre mesi dalla sua ricezione e, in caso di positiva valutazione, avvierà la gara alla quale potranno partecipare, oltre al soggetto promotore, tutti gli operatori eventualmente interessati. (segue) (Com)