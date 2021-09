Pa: Cdp, Leonardo, Sogei e Tim presentano proposta per creazione polo strategico nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di aggiudicazione al soggetto promotore - prosegue la nota - la nuova società sarà dotata delle competenze industriali necessarie per l’erogazione dei servizi (anche acquisendole presso i propri soci) ed effettuerà gli investimenti utili alla realizzazione dell’infrastruttura tecnologica. In questa cornice nasce l’iniziativa congiunta di Cdp, Leonardo, Sogei e Tim attraverso una partnership pubblico-privato che avrà il compito di incentivare e accelerare l’innovazione tecnologica e la sicurezza delle infrastrutture pubbliche. Nel progetto saranno coinvolti operatori economici di primaria importanza nell’ambito dei servizi tecnologici e digitali con l’obiettivo di mettere a fattore comune le migliori competenze e le più avanzate tecnologie nazionali e internazionali avvalendosi anche della collaborazione di Cloud service provider e di primari fornitori di tecnologia, che saranno gestiti secondo i principi di sovranità previsti dalla normativa. Nello specifico - si sottolinea nella nota - in qualità di soci industriali: Tim, leader in Italia nel settore Ict, fornirà servizi di natura infrastrutturale e piattaforme cloud; Leonardo, tra i principali protagonisti mondiali nel settore AD&S e unica azienda italiana dedicata al presidio delle tecnologie strategiche per la sicurezza del Paese, metterà a disposizione servizi di natura 'security'; Sogei, leader e partner nel settore dell’Ict pubblico, fornirà servizi di business culture enablement e formazione favorendo la crescita e le competenze della Pa; Cdp Equity interverrà in qualità di socio finanziario e investitore istituzionale che sostiene iniziative con significative prospettive di sviluppo in settori chiave per il Paese. (segue) (Com)