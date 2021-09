Pa: Cdp, Leonardo, Sogei e Tim presentano proposta per creazione polo strategico nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti insieme i soci industriali erogheranno servizi di migrazione end-to-end, nonché supporteranno le Pa con servizi professionali di evoluzione per garantire la massima efficienza ed efficacia nell’esercizio in ambienti cloud (re-platform e re-architect). Il Psn sarà dotato, tramite i soci - conclude la nota - di data center di nuova generazione (Tier IV), ad elevati livelli di sicurezza ed efficienza energetica, e in linea con le best practice globali (quattro data center in due regioni); erogherà, inoltre, servizi completi e avanzati, con particolare focus sulle soluzioni cloud. La Pa sarà assistita lungo tutte le fasi pre e post adesione al contratto, anche in chiave di formazione del personale. (Com)