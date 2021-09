Siria: inviato Pedersen, il 18 ottobre nuova sessione per redigere Costituzione a Ginevra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui per redigere la nuova Costituzione della Siria riprenderanno il 18 ottobre a Ginevra. Lo ha annunciato oggi l’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Si tratta del sesto round di colloqui e per la prima volta i rappresentanti del governo e dell’opposizione incontreranno Pedersen il giorno prima, 17 ottobre. “Dovremmo tutti aspettarci adesso che la commissione costituzionale inizi a lavorare seriamente sul processo di redazione della riforma costituzionale, non soltanto della preparazione”, ha spiegato. L’ultima sessione di colloqui per redigere la bozza della nuova Costituzione si è conclusa lo scorso gennaio, senza registrare progressi. (Res)