Haiti: primo ministro Henry, elezioni generali si terranno nel 2022 (2)

- Lunedì il primo ministro Henry aveva sciolto il Consiglio elettorale provvisorio (Cep), l'autorità nominata dall'ex presidente Jovenel Moise per preparare le prossime elezioni generali, gravando però di incognite il calendario degli appuntamenti alle urne. La decisione è parte di una intesa ("Accordo di governance pacifica ed efficace") che Henry ha stretto con partiti e organizzazioni sociali per far uscire il Paese dalla profonda crisi politica e istituzionale. Henry ha "liberato" il Cep guidato da Guylande Mesadieu "dai suoi vincoli con l'amministrazione pubblica", con un decreto che azzera quello firmato dal defunto capo dello Stato a settembre del 2020. La Cep dimissionaria, riportano i media locali, è stata oggetto di numerose critiche da parte delle opposizioni. Secondo l'Accordo, il governo deve ora procedere alla nomina di un nuovo Consiglio, ma i tempi si prevedono lunghi. (segue) (Nys)