Haiti: primo ministro Henry, elezioni generali si terranno nel 2022 (4)

- Dopo aver firmato il decreto, lo stesso Henry si è recato in visita all'anagrafe (Office national d'identification, Oni) per verificarne il "funzionamento e le sue capacità produttive". L'organo ha infatti anche il compito di registrare e identificare i cittadini aventi diritto al voto. A questo scopo, recita l'articolo 19 dell'Accordo, "il governo compone una commissione di esperti incaricata di effettuare, in modo trasparente, una verifica dei sistemi di registrazione dei cittadini al fine di verificare l'affidabilità dei processi di produzione ed emissione delle carte d'identità nazionale. Questa commissione dovrà sottoporre al primo ministro un rapporto esaustivo con raccomandazioni motivare sulla strategia migliore da adottare" per rendere credibile il processo. Di qui, occorrerà quindi accordare un ulteriore "periodo di tempo" sufficiente a iscrivere all'anagrafe elettorale il numero massimo di aventi diritto al voto. La strategia, osservano i media, è quella di prendere il tempo che serve per garantire elezioni il meno possibile contestabili. (segue) (Nys)