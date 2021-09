Haiti: primo ministro Henry, elezioni generali si terranno nel 2022 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Henry era stato designato primo ministro da Moise due giorni prima di essere ucciso, proprio con il compito di traghettare il Paese verso il nuovo assetto istituzionale. Un incarico che avrebbe assunto solo diverse settimane dopo, al termine di uno stallo risolto grazie anche alla pressione della comunità internazionale. Alla morte di Moise, sul quale esistono tuttora numerosi interrogativi, non è infatti seguita la nomina del nuovo presidente, proprio per l'erosione del tessuto politico e istituzionale: per una parte del Paese, Moise aveva prolungato il mandato oltre il termine costituzionale e da febbraio governava per decreto, con una Camera giunta a fine legislatura e solo dieci senatori su trenta rimasti al loro posto. Troppo poco perché il presidente della Camera alta potesse, come da Costituzione, sostituire Moise nel periodo transitorio. (segue) (Nys)