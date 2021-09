Brasile: crisi idrica, ad agosto record di energia termica, solare ed eolica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Operatore nazionale del sistema elettrico del Brasile (Ons), Carlos Ciocchi, ha affermato che nonostante affronti la maggiore crisi della storia, il paese dovrebbe riuscire ad evitare razionamenti nella fornitura di energia elettrica. "Tutto ci porta a credere, nonostante l'enorme incertezza lungo il percorso, che non ci sarà alcun razionamento", ha affermato Ciocchi in un evento in videoconferenza organizzato dai quotidiani "Valor Economico" e "O Globo". Il periodo critico per quest'anno è particolarmente quello di ottobre e novembre. In questo momento i bacini delle centrali idroelettriche sono a un livello estremamente basso in attesa della stagione delle piogge. Allo stesso tempo, la domanda inizia a crescere, con l'innalzamento delle temperature nella regione sudest. Secondo Ciocchi, lo scenario è in continua analisi. "La possibilità di rischio di problemi di picco della domanda in ottobre e novembre esiste, ma è per questo che pianifichiamo quotidianamente", ha affermato il direttore dell'Ons. "Questo è un periodo più critico, ma crediamo di essere in grado di affrontare in sicurezza il servizio di punta". (Brb)