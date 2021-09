Regno Unito: Covid, Scozia introduce periodo di grazia per osservanza certificati vaccinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Scozia introdurrà un “periodo di grazia” di due settimane per l'applicazione dei certificati vaccinali nei locali di intrattenimento. Lo ha detto la prima ministra scozzese, Nicola Sturgeon. Secondo quanto ha riferito il quotidiano "The Guardian", il programma pensato per locali notturni, luoghi di intrattenimento per adulti ed eventi di massa entrerà in vigore dalle 5 del mattino di venerdì prossimo primo ottobre. Tuttavia, i luoghi che non riusciranno a osservare le nuove regole non riceveranno sanzioni per i successivi 17 giorni. Sturgeon ha detto che il cambiamento è stato deciso dopo aver ascoltato le "ragionevoli preoccupazioni delle imprese". Il periodo di grazia permetterà alle aziende di rendersi gradualmente in regola con le nuove misure. (Rel)