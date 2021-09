© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una crescita del Pil al 6 per cento nel 2021 e un deficit al 9,5 per cento. Sono le stime sarebbero emerse dalla cabina di regia a palazzo Chigi sulla Nadef, a quanto si apprende. I numeri lascerebbero un margine di manovra di un punto di Pil in più tra il 2022 e il 2024, rispetto al Def di aprile.(Rin)