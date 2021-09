Germania: Cdu-Csu, Laschet si scusa per gli errori in campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato cancelliere dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu), Armin Laschet, si è scusato per gli errori che ha commesso nella campagna per le elezioni del Bundestag. Il voto ha segnato il minimo storico per i popolari, secondi al 24,1 per cento dopo il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al 25,7 per cento. Alla riunione costitutiva del gruppo Cdu-Csu al parlamento federale, Laschet, che è presidente del primo partito, ha dichiarato di aver commesso degli errori come candidato cancelliere, evidenziando il proprio rincrescimento. Primo ministro del Nordreno-Vestfalia, Laschet ha quindi rivolto le proprie scuse agli interessati. (Geb)