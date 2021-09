Germania: Laschet (Cdu-Csu) insiste su colloqui con Fdp e Verdi per formare governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato cancelliere dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu), Armin Laschet, insiste sull'avviare colloqui con il Partito liberaldemocratico (Fdp) e i Verdi per formare la coalizione di governo. Gli elettori dei popolari chiedono, infatti, di “non rinunciare tanto rapidamente” a questa intesa, ha dichiarato Laschet alla riunione costitutiva del gruppo di Cdu e Csu al Bundestag. Presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e primo ministro del Nordreno-Vestfalia, Laschet ha infine evidenziato che vi sono “forti segnali” dalla Fdp in direzione dei popolari. Alle elezioni del Bundestag del 26 settembre scorso, Cdu e Csu hanno toccato il minimo storico del 24,1 per cento, classificandosi seconde dopo il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al 25,7 per cento. (Geb)