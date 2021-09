© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa dell'economa europea "sta accelerando", superando "le stime iniziali", e per il 2021 "questo si potrebbe tradurre in una crescita oltre il 5 per cento". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in occasione della presentazione a Bruxelles di Sme EnterPrize da parte di Generali. (Rin)