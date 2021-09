Usa: generale Milley, io ignorato su Afghanistan ma dimettermi sarebbe “atto di ribellione” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sua audizione, Milley ha raccontato anche di essere riuscito a evitare che un anno fa l’allora presidente Donald Trump ordinasse il ritiro “incondizionato” dall’Afghanistan. Il generale ha ricordato che il 9 novembre del 2020 l’allora segretario alla Difesa Mark Esper raccomandò la permanenza di un contingente di truppe Usa in Afghanistan fino al soddisfacimento di alcune condizioni pattuite con i talebani. Tale raccomandazione fu sostenuta da Milley e dai comandanti sul campo. Due giorni più tardi, tuttavia, Trump ordinò il completo ritiro dall’Afghanistan. A quel punto il generale avvertì l’amministrazione che “un ritiro senza condizioni avrebbe messo a rischio i progressi fin lì compiuti, danneggiato la credibilità degli Stati Uniti e accelerato il collasso delle forze di sicurezza afgane". L’ordine di Trump fu presto ritirato. Il 17 novembre lo stesso presidente ordinò una riduzione delle truppe a 2.500 uomini nel giro di due mesi. Ad aprile, la nuova amministrazione Biden ha ordinato il completo ritiro dall’Afghanistan entro l’11 settembre, data poi anticipata al 31 agosto. Milley non ha precisato il numero di uomini che a suo dire gli Stati Uniti avrebbero dovuto mantenere in Afghanistan per impedire la presa di Kabul da parte dei talebani, poi effettivamente avvenuta a metà agosto. (Nys)