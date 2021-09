Vaccino: Costa, ragionevole procedere con terza dose per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci affidiamo ai nostri enti regolatori. Abbiamo Aifa, il Cts, dobbiamo rinnovare ogni giorno piena fiducia in questi nostri organi, e attendiamo da loro indicazioni". Lo ha detto a "Timeline", su Sky Tg24, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa rispondendo alla domanda se l’idea del governo, riguardo la somministrazione della terza dose, è che si arriverà ad un modello come quello israeliano, senza distinzione tra categorie o fasce d’età. "Su questo tema - ha proseguito - c’è un dibattito, ci sono anche posizioni da parte della comunità scientifica stessa che non sono ancora chiarite del tutto. Noi procediamo passo dopo passo, e credo che sia uno di quei casi in cui dobbiamo assolutamente rinnovare la fiducia nei nostri enti e prendere atto delle loro indicazioni. Dopodiché è ragionevole pensare che con il passare del tempo si proceda in maniera abbastanza omogenea e diffusa con la somministrazione della terza dose: ritengo sia più una riflessione legata alla tempistica, ai tempi di somministrazione, perché è chiaro che anche in questo caso occorre stabilire delle priorità, nella consapevolezza che la priorità è dettata dal fatto di mettere in sicurezza i nostri cittadini partendo da quelli che rischiano di più. E questi dati ci arrivano dalla scienza".(com)