Roma 2021: Meloni, molto colpita da dichiarazioni Giorgetti

- "Sono rimasta molto colpita da quello che Giancarlo Giorgetti ha detto su Roma: per me fa fede la presenza di Matteo Salvini sulla Capitale, ed anche a Milano, e fa fede per Forza Italia il lavoro che sta facendo Silvio Berlusconi. Ma se sapesse qualcosa di Roma, Giorgetti saprebbe che Carlo Calenda non arriverà mai al ballottaggio, per cui proprio non capisco il senso di una cosa del genere. Poi, non mi sembra che Calenda sia stato un ministro così capace. Non vorrei che Giorgetti fosse tornato alla vecchia Lega, prima maniera, quella che augurava a Roma il peggio, tanto per intenderci". Lo ha sottolineato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta”, in onda questa sera su Rai1. Il riferimento di Meloni è alle parole di elogio di Giorgetti nei confronti di Calenda, candidato sindaco alle prossime Amministrative nella Capitale del 3 e 4 ottobre ed ex titolare del dicastero dello Sviluppo economico, e non per il candidato del centrodestra, Enrico Michetti. (Rin)