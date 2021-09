Energia: Arrigoni (Lega), malissimo anche sesto bando Dm Fer1, serve svolta con Red II (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scarsa offerta porta anche ad una limitata concorrenza dei prezzi per le tecnologie più mature e a sua volta ad un maggior prezzo degli incentivi. Visto il Pun (Prezzo unico nazionale) di questi ultimi mesi e in particolar modo quello previsto per domani, che balza a 218 euro/Mwh per i fattori che tutti ormai conosciamo, una prolungata mancanza di concorrenza nelle offerte dei prezzi non aiuterà di certo a contenere i prezzi delle bollette già sotto forte pressione", conclude Arrigoni. (Com)