Trasporti: Righini (Fd'I), metro leggera dei Castelli opera indispensabile

- "Ringrazio Giorgia Meloni per aver mostrato tutto il suo sostegno al progetto della Metropolitana leggera ai Castelli Romani, che da anni rappresenta un cavallo di battaglia di Fratelli d'Italia per il rilancio di questo territorio". Così il consigliere regionale Giancarlo Righini, durante il flash mob che lo ha visto al fianco della leader di FdI, che a Santa Maria delle Mole, (frazione di Marino), ha riaffermato la centralità del tema della mobilità e dei trasporti per il futuro del territorio a sud della Capitale. "Ci batteremo con tutte le nostre forze affinché quest'opera veda la luce, ritenendola in grado di garantire crescita e sviluppo per l'intera area", ha dichiarato Giorgia Meloni, prima di ribadire il suo sostegno alla candidatura a sindaco di Fabrizio De Santis. (segue) (Com)