Trasporti: Righini (Fd'I), metro leggera dei Castelli opera indispensabile (2)

- "La realizzazione della Metropolitana leggera dei Castelli Romani – ha sottolineato Giancarlo Righini, che nel 2018 si vide approvare sul tema un emendamento al Documento di Economia e Finanza Regionale, - costituirà un passo sostanziale per dare a centinaia di migliaia di cittadini quelle risposte che da decenni aspettano, garantendo miglioramenti nella qualità della vita e stimolando sviluppo e competitività. Al fianco di Giorgia Meloni, che ha dato seguito alla nostra battaglia, e di Marco Silvestroni, che ringrazio ancora una volta per aver presentato un emendamento alla Legge finanziaria nazionale, ribadiamo l'esigenza di finanziare finalmente quanto è stato sinora disatteso". (Com)