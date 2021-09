Milano: Salvini , moschea abusiva di via Cavalcanti rischia di essere un cimitero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono dei luoghi di culto riconosciuti, ordinati. Questo non lo è. Questo rischia di essere un cimitero perché se succede qualcosa qua dentro c'è una strage. Non è che se non ci sono alternative allora bisogna infrangere la legge. A Milano ci sono altri centri culturali islamici che usano come moschee". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine del sopralluogo alla moschea abusiva di via Cavalcanti. "È dieci anni che governa la sinistra e non sono riusciti a far nulla - ha proseguito - finché c'era la Lega e il centrodestra eravamo brutti e cattivi, adesso il problema è che gli islamici non hanno un luogo di culto. Prima con Pisapia, adesso con Sala siamo allo stesso punto".(Rem)