Roma 2021: Meloni, Michetti è un ottimo candidato

- Il candidato del centrodestra per il Campidoglio, Enrico Michetti, "è un avvocato amministrativista ed è stato consultato da ben 840 sindaci della sinistra. E' un ottimo candidato". Lo ha segnalato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta", in onda questa sera su Rai1. Dopo aver parlato di una continua campagna di denigrazione da parte della sinistra nei confronti di Michetti, la parlamentare ha aggiunto: "Non credo che ci siano profili così competitivi come quello di Michetti sia per la qualità della persona, che per la coalizione che lo sostiene". (Rin)