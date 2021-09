© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crescono i casi positivi, 345 oggi, ma diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive che passano ora a 56, 6 in meno rispetto alla giornata di ieri. I ricoveri in terapia non intensiva fanno registrare un rialzo di 4 casi, su un totale di 63.638 tamponi effettuati. 6 i decessi registrati oggi, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 34.032. (Com)