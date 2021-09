Difesa: Di Bartolomeo (Leonardo), al lavoro su Cms per sottomarini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo sta lavorando allo sviluppo del Combat Management System (Cms) per i sottomarini. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" Pasquale Di Bartolomeo, Chief Commercial Officer di Leonardo, nell'ambito di Seafuture, la business convention dedicata all'economia del mare e al comparto militare. "Domani durante l'incontro di Aiad che si svolgerà a Seafuture mostreremo le capacità di Leonardo nel settore navale, ricordando la storia di questa azienda. Da decenni, da quando abbiamo esordito con gli apparati sensoristici e i nostri sistemi di difesa venduti su tutti i mercati internazionali, abbiamo affinato le nostre capacità, arrivando a progettare e realizzare sistemi integrati completi". "Tra le sfide che stiamo affrontando oggi – ha proseguito Di Bartolomeo – c'è quella di sviluppare il Combat Management System (Cms) per i sottomarini. Sino ad ora si trattava di un prodotto appannaggio di una azienda straniera: puntiamo a rendere operativo un sistema di gestione che sia utilizzabile per i sommergibili classe 212 della Marina militare italiana". "Più di 70 anni di storia danno le competenze e le conoscenze da utilizzare per affrontare le nuove sfide tecnologiche di cui ha bisogno il Paese, come intelligenza artificiale e quantum leap. Solo questo lungo percorso, che ci ha portato a fornire le nostre avanzate tecnologie a clienti in tutto il mondo, può fornire un bagaglio di conoscenza, in grado di farci andare oltre lo stato dell'arte nello sviluppo di nuove soluzioni", ha rilevato Di Bartolomeo. (Res)