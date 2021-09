Francia: Le Pen presenta referendum sull'immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader del Rassemblement National Marine Le Pen ha presentato un referendum sull'immigrazione che proporrà ai francesi nel caso in cui dovesse vincere le elezioni presidenziali del prossimo anno. "L'immigrazione sarà al centro della prossima presidenziale", ha detto Le Pen durante una conferenza stampa. Una volta eletta presidente "proporrò un referendum in cui la questione sarà semplice: 'Approvate la legge C2I (cittadinanza, identità, immigrazione)?', che comprenderà un piano completo di gestione dell'immigrazione", ha spiegato la leader dell'estrema destra francese. "Quello che proponiamo ai francesi è una soluzione 'chiavi in mano' ai problemi dell'immigrazione con un metodo, una filosofia e un dispositivo legislativo completo", ha aggiunto la candidata. (Frp)