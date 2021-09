Germania: Comando sicurezza cibernetica invia falsa e-mail Amazon al personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La falsa e-mail di Amazon ricevuta dal personale del Comando per la sicurezza cibernetica e informatica (Kdocir) delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) è stata inviata dal vertice del reparto stesso per aumentare l'attenzione di ufficiali e truppa contro attacchi di phishing. È quanto riferisce il sito web “Augen geradeaus!”, aggiungendo che l'iniziativa è stata del vicecomandante del Kdocir, il generale di divisione Juergen Setzer. Senza preallertare i propri sottoposti, il generale ha inviato a ufficiali e truppa del Kdocir una e-mail di Amazon. La posta elettronica conteneva un buono da 42 euro per la Giornata della Bundeswehr. Al fine di ottenere la promozione, i destinatari avrebbero dovuto inserire nome, cognome, grado e numero di matricola per poi cliccare su un link. L'obiettivo era aumentare l'attenzione del personale del Kdocir contro le minacce informatiche, come gli attacchi di phishing. Ai destinatari è stato ordinato di cancellare immediatamente il messaggio. (Geb)