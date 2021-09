Ruanda-Zimbabwe: siglati cinque accordi di cooperazione economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha anche osservato che il fatto che il Ruanda e lo Zimbabwe appartengano a blocchi commerciali regionali comuni garantisce ad entrambe le nazioni l'opportunità di promuovere le loro relazioni commerciali e di investimento bilaterali in modo libero da barriere tariffarie. Le esportazioni del Ruanda in Africa sono aumentate di circa il 50 per cento negli ultimi cinque anni, da 108 milioni di dollari nel 2015 a 160 milioni di dollari nel 2019, prima di vedere un forte calo a seguito dell'epidemia di Covid-19 nel 2020. Negli ultimi due anni lo Zimbabwe ha esportato in Ruanda merci per un valore di 15,9 milioni di dollari, mentre le esportazioni dal Ruanda sono state stimate in 113.607 dollari. "Questi numeri possono essere migliorati sfruttando le relazioni bilaterali esistenti tra le due paesi radicati in un'antica amicizia", ha detto Niyonkuru. (Res)