Città metropolitana Roma: con EnelX per l'elettrificazione del tpl

- La Città metropolitana di Roma, in collaborazione con la Società in house "Capitale Lavoro Spa " in partnership con la proposta di Enel X, leader nella progettazione del processo di elettrificazione, metterà su strada un Bus elettrico per incrementare il trasporto pubblico locale e del territorio metropolitano". "La costruzione del bus elettrico sarà - si legge nella nota - totalmente a carico della Società EnelX, che grazie ad un progetto europeo del "parterariato pubblico-privato" vuole incrementare opere infrastrutturali, di efficientamento energetico, della manutenzione full service e full risks, dei servizi di ricarica smart, oltre che di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili. Per questo Citta metropolitana di Roma ha voluto sostenere questa iniziativa che è in linea con la politica Green del Piano Strategico metropolitano con interventi di elettrificazione parziale del Trasporto Pubblico Locale, che grazie ai benefici di un modello as-a-service, permetterà di accelerare in maniera esponenziale il numero di bus rinnovati ed elettrificati con la predisposizione di un partenariato pubblico e privato". (Com)