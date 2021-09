Usa: prezzi delle case in aumento di quasi il 20 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi delle case negli Stati Uniti hanno visto un’impennata del 19,7 per cento tra il luglio del 2020 e lo stesso mese di quest’anno. Lo riferisce l’emittente “Fox News”, ricordando come luglio sia stato il quarto mese consecutivo di aumento dei prezzi degli immobili e come rispetto al picco del 2006 oggi le case costino il 43,7 per cento in più. Il rincaro più evidente si è registrato nelle città di Phoenix (+32,4 per cento), San Diego (+27,8 per cento) e Seattle (+25,5 per cento). A determinare la crescita dei prezzi è soprattutto la scarsità dell’offerta, in calo del 12 per cento rispetto ai livelli dello scorso anno.(Nys)