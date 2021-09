Polonia: portavoce governo, non abbiamo pagato un centesimo per la miniera di Turow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia non ha versato denaro a titolo di sanzione per la mancata chiusura della miniera di carbone di Turow. Lo ha detto il portavoce del governo di Varsavia, Piotr Muller, ripreso dal portale “Business Insider”. La Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue) ha disposto che Varsavia paghi alla Commissione Ue 500 mila euro al giorno per aver mancato di applicare una sua precedente decisione sulla sospensione delle attività estrattive della miniera, datata 21 maggio. “Da quello che so nessun pagamento è stato fatto in relazione alla decisione della Cgue”, ha detto Muller. (Vap)