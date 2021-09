Imprese: Donnet (Generali), Pmi pilastro fondamentale e driver per transizione sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le piccole e medie imprese "costituiscono un pilastro fondamentale dell’economia europea e uno dei driver principali per attuare la transizione sostenibile. Sme EnterPrize è parte del piano strategico ‘Generali 2021’ ed è in linea con la nostra ambizione di promuovere una società più verde e inclusiva, in coerenza con il Green deal europeo e con il Next Generation Eu". Lo ha sottolineato l'Ad di Generali, Philippe Donnet, in occasione della presentazione della prima edizione di Sme EnterPrize. "Oltre a valorizzare le esperienze più significative e supportare le Pmi nell’adozione di modelli di business e pratiche più sostenibili, vogliamo promuovere un confronto continuo con le istituzioni nazionali ed europee, con il mondo accademico e con altre realtà del settore privato per analizzare le barriere e le opportunità di sviluppo in un settore chiave per la crescita sostenibile dell’economia del nostro continente”, ha spiegato.(Rin)