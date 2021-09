Marocco-Francia: ministro Esteri Bourita, riduzione visti da Parigi è "inaccettabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'inasprimento delle condizioni da parte della Francia di concedere i visti ai cittadini del Marocco, della Tunisia e dell'Algeria è "inaccettabile". Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri del Marocco, Nasser Bourita. In un'intervista rilasciata all'emittente "Europe 1", il portavoce del governo di Parigi, Gabriel Attal, ha confermato la diminuzione dei visti rilasciati ad algerini, marocchini e tunisini, in risposta all'ostruzionismo da parte delle autorità di Algeria, Marocco e Tunisia per il rimpatrio dei loro concittadini obbligati a lasciare la Francia dalle autorità giudiziarie francesi. Attal ha auspicato che questa decisione "spinga i Paesi interessati a cambiare politica". Secondo quanto riferito dall'emittente francese, il capo dello Stato Emmanuel Macron ha deciso di dimezzare i visti concessi ai cittadini di Marocco e Algeria, mentre ha stabilito una riduzione del 30 per cento per i cittadini della Tunisia, rispetto ai dati del 2020. La stessa emittente ha indicato che soltanto lo 0,2 per cento dei 7.731 algerini che avrebbero dovuto lasciare la Francia tra gennaio e luglio 2021 è stato rimpatriato.