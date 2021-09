Speciale infrastrutture: Lombardia su treni, ok accordo con prefettura per sicurezza viaggiatori su linea Milano-Lecco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sicurezza integrata sulla tratta ferroviaria Milano-Lecco attraverso maggiori controlli nelle stazioni e a bordo treno. È quanto prevede la delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta dell'assessore alla sicurezza, immigrazione e polizia locale Riccardo De Corato, di concerto con l'assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi. Nelle stazioni ferroviarie di Lecco (Comune capofila), Mandello, Bellano, Colico, Dorio, Brivio, Dervio, Merate, Olgiate Molgora, Calco, Airuno, Calolziocorte, Olginate, Cernusco Lombardone, Santa Maria Hoè e La Valletta Brianza, e sui treni della tratta, saranno effettuati specifici servizi di controllo. L'obiettivo è contrastare gli atti vandalici che ingenerano insicurezza diffusa nella popolazione. Regione Lombardia ha stanziato 40mila euro per il 2021. I controlli saranno effettuati anche dalle Polizie locali con turni straordinari soprattutto nelle ore serali. Servizi che si aggiungono a quelli dell'arma dei carabinieri, della polizia ferroviaria e del personale di Trenord. L'iniziativa, coordinata dalla Prefettura di Lecco, sarà attuata in via sperimentale fino al prossimo 30 novembre. "È una tratta particolarmente pericolosa. Già dal 2018 - evidenzia l'assessore regionale alla sicurezza De Corato - avevo segnalato le criticità. L'accordo sottoscritto nei giorni scorsi in Prefettura a Lecco e la delibera approvata sono particolarmente importanti. Se efficace potremo estendere i servizi di sicurezza integrata su tutta la rete ferroviaria lombarda". "L'accordo va nella direzione giusta - spiega l'assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi - e potrà risultare un modello da replicare in altre Province. L'iniziativa si aggiunge a quanto Trenord sta già facendo in alcune stazioni lombarde, come quella di Lecco, dove da luglio sono attive squadre di assistenza e controlleria a terra". Il coordinatore regionale del tavolo territoriale della provincia di Lecco e sottosegretario alla presidenza dei grandi eventi sportivi Antonio Rossi, sottolinea come "quest'iniziativa si inserisca in un insieme di provvedimenti destinati al territorio Lariano e finanziati dalla Regione". "Con la Prefettura e Trenord - continua - contribuiremo ad aumentare la sicurezza nelle principali stazioni ferroviarie Lecchesi, garantendo più tranquillità a migliaia di pendolari, studenti e turisti". (Com)