Speciale infrastrutture: Falcone, nuovo tratto Sp 129 salto di qualità per collegamenti aeroporto Comiso

- "Aperto un nuovo tratto della Strada Provinciale 129, strategico per i collegamenti con l'aeroporto di Comiso, e consegnati i lavori per la pista ciclabile di Marina di Ragusa. L'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, ha visitato i due cantieri, fissando le prossime scadenze per il completamento delle opere". Lo ha reso noto la Regione Siciliana in una nota: "La prima tappa è stata nei lotti 3 e 6 della Sp 129, itinerario di collegamento fra la Ss 514 Ragusa-Catania, l'aeroporto di Comiso e la Ss Comiso-Vittoria. I lavori per i due tratti di strada hanno un valore complessivo di circa 32 milioni di euro, nell'ambito del Piano di potenziamento dei collegamenti fra l'aeroporto di Comiso e la viabilità del territorio. Ieri mattina è stato inaugurato il lotto 3 dell'opera". (Ren)